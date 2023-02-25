Путін не коментував річницю вторгнення в Україну через відсутність успіхів — ISW

ПРОВАЛИ РОСІЇ

Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, що голова Кремля промовчав через те, що Росія не змогла досягти жодної із оголошених цілей, а також не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

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При цьому заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні заяви про те, що Росія переможе у війні, та додав, що для досягнення своїх цілей РФ життєво важливо «відсунути кордони, які загрожують, якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі».

«Заяви Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть незважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні», — ідеться у звіті інституту.

У свою чергу російський терорист і військовий злочинець Ігор Гіркін розкритикував заяви Медведєва, назвавши їх маячнею, та нагадав про велики втрати окупаційної армії під Гостомелем, у боях за Херсон та Ізюм.

Аналитики ISW зазначають, що подібні заяви російських представників можуть свідити про те, що Путін намагатиметься представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який вона використовуватиме для підготовки до «майбутньої агресії НАТО проти РФ», якої Путін нібито боїться.

Основні висновки за 24 лютого від ISW:

Кремль ніяк не прокоментував першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, тому, що Росія не змогла досягти жодної зі своїх заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Російське джерело скористалося оприлюдненням Китаєм «мирного плану» з 12 пунктів, щоб неправдиво зобразити Китай як країну, що підтримує війну Росії в Україні.

Американська розвідка продовжує вважати, що Китай серйозно розглядає можливість надання летальної допомоги Росії на тлі постійного тиску західних санкційних режимів на російську оборонно-промислову базу.

Уряди західних країн 24 лютого виступили з різноманітними заявами щодо надання військової допомоги Україні.

Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї (Молдова).

Окупаційні війська продовжили наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.

Російські джерела підтвердили, що війська РФ розділили окремі формування повітряно-десантних військ щонайменше на двох напрямках наступу.

Загарбники здобули незначні територіальні здобутки навколо Бахмута і продовжили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.

Українські посадовці припускають, що російські війська можуть відчувати себе незахищеними на східному (лівому) березі Херсонської області.

Влада РФ продовжує заходи з розширення чисельності російських миротворців.

Російські джерела, ймовірно, намагалися перекласти провину за скандали, пов'язані з командирами самопроголошеної «ДНР», на російських військових.

Українські партизани, ймовірно, підірвали ділянку залізниці біля Поштового, Крим.

🔻 24 лютого український президент Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю війни.

🔻 24 лютого президент Франції Еммануель Макрон висловив слова підтримки українцям у річницю масштабного вторгнення Росії.

🔻 24 лютого президент США Джо Байден заявив, що Росія ніколи не переможе в Україні.