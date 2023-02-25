ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ

На бойовому чергуванні перебувають вже 9 військових суден.

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Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що серед кораблів, які наразі перебувають в акваторії чорного моря, є один ракетоносій. Він має на борту вісім ракет типу «Калібр», але його активність наразі не зафіксована.

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Водночас в оперативному командуванні «Південь» спостерігають активність безпілотної розвідки та авіації, — додала Гуменюк.

Російських кораблів у Чорному морі побільшало вдвічі — ОК «Південь» © ВМС ЗС України

🔻 8 лютого одеситів у міськраді попередили про високу мінну небезпеку через шторм на Чорному морі. На берег може винести міни. На тлі тривалої негоди сили РФ не могли вивести в море кораблі.

🔻 7 лютого Наталія Гуменюк повідомляла, що росіяни вивели всі ракетоносії з Чорного моря через сильний шторм.