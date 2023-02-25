РОСІЯ БЕЗ БПЛА

Росія, ймовірно, вичерпала запаси дронів-камікадзе з Ірану — британьска розвідка

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Збитий над Україною іранський дрон-камікадзе
Збитий над Україною іранський дрон-камікадзе © via REUTERS / Vitalii Hnidyi
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Міністерство оборони Великої Британії дійшло до такого висновку, оскільки запуски безпілотників практично припинились.

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Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники зазначають, що щонайменше з 15 лютого не надходило повідомлень про застосування іранських дронів, а до цього українські військові повідомляли про те, що з кінця січня до початку лютого було збито не менше 24 Shahed-136, а десятки БПЛА було знищено у перші кілька днів року.

«Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас, та, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси», — йдеться у повідомленні.

Британці також вважають, що Росія розглядає іранські дрони як корисну приманку, яка може відволікти українську протиповітряну оборону від більш ефективних російських крилатих ракет, адже ця зброя не показала хороших результатів по знищенню намічених цілей.

 

🔻20 лютого ЄС ввела санкції проти 32 осіб та двох організацій в Ірані.

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🔻 8 лютого речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що у РФ, ймовірно, закінчується друга партія іранських БПЛА

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