Росія, ймовірно, вичерпала запаси дронів-камікадзе з Ірану — британьска розвідка

РОСІЯ БЕЗ БПЛА

Міністерство оборони Великої Британії дійшло до такого висновку, оскільки запуски безпілотників практично припинились.

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Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники зазначають, що щонайменше з 15 лютого не надходило повідомлень про застосування іранських дронів, а до цього українські військові повідомляли про те, що з кінця січня до початку лютого було збито не менше 24 Shahed-136, а десятки БПЛА було знищено у перші кілька днів року.

«Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас, та, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси», — йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vozmOE36aJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 25, 2023

Британці також вважають, що Росія розглядає іранські дрони як корисну приманку, яка може відволікти українську протиповітряну оборону від більш ефективних російських крилатих ракет, адже ця зброя не показала хороших результатів по знищенню намічених цілей.

🔻20 лютого ЄС ввела санкції проти 32 осіб та двох організацій в Ірані.

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