Світовий банк додатково виділить Україні $2,5 млрд

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА

Президент Світового банку Девід Малпасс виступає під час прес-конференції на весняних зустрічах Групи Світового банку та МВФ у Вашингтоні, 11 квітня 2019 року

Додатковий фінансовий пакет буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров'я, виплату пенсій та фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

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Про це повідомляється на сайті Світового банку.

Зазначається, що цей грант є прямою бюджетною підтримкою уряду України та надається у рамках проекту банку «Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності України» (PEACE) для забезпечення безперервності надання основних послуг та здійснення головних функцій уряду в умовах війни, яка триває. Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Їх переведуть уряду України після того, як його прийнятні витрати перевірить Світовий банк.

Цей додатковий фінансовий пакет до проекту PEACE базується на попередніх грантах і підтримуватиме ключові сектори, включаючи системи освіти та охорони здоров'я, виплату пенсій, фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, підтримку програм соціальної допомоги, фінансування зарплат працівників державного сектору, які надають основні послуги

«Мені приємно, що Світовий банк мобілізував 20,6 мільярда доларів на підтримку України відтоді, як почалась війна. З цієї суми 18,5 мільярда доларів вже виплачено, надавши допомогу понад 12 мільйонам українців. Ми будемо і надалі підтримувати народ України через проєкти екстрених ремонтів та координацію з українським урядом зусиль щодо відновлення та реконструкції», – сказав президент Групи Світового банку Девід Малпас.

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