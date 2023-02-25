Тривога, очікування покращень та надія: як почуваються українці через рік після початку війни

ЕМОЦІЙНЕ ВИСНАЖЕННЯ

Українка на масовому зібрані з нагоди відзначення першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2023 року

Український інститут майбутнього провів дослідження на тему «Емоційно-психологічний стан українців». Дані показують, що близько 40% українців відчувають, що їх психологічний стан у січні погіршився.

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Про це йдеться у результатах опитування.

Отже, загальний середній показник оцінки емоційно-психологічного стану нижчий у порівнянні з середнім показником оцінки фізичного стану та становить 2,94 бали (за шкалою від 1 до 5 бали). Найгіршу оцінку 1 бал надали 7% респондентів, 2 бали — 22%, 3 бали — 45%, 4 бали — 21%, 5 балів — 5%. Лише 2% учасників опитування зазначають, що, у порівнянні з попереднім місяцем, їхній емоційно-психологічний стан покращився, 11% — дещо покращився, 46% — не змінився, 33% — дещо погіршився, 8% — суттєво погіршився.

Загальний середній показник самооцінки фізичного стану за останній місяць для усіх респондентів становить 3,35 бали. Найгіршу оцінку 1 бал надали 3% респондентів, 2 бали —10%, 3 бали — 45%, 4 бали — 34%, 5 балів — 8%. 54% респондентів зазначили, що, у порівнянні з попереднім місяцем, їхній фізичний стан змінився, лише 2% відмітили, що фізичний стан покращився, 14% — дещо покращився, 25% — дещо погіршився, 5% — суттєво погіршився.

Найбільш безпечним з точки зору відчуття безпеки зафіксовано перебування вдома – 25% респондентів відчувають себе у повній безпеці, знаходячись вдома, 47% — у частковій безпеці, 20% — у частковій небезпеці, 5% — у повній небезпеці.

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Автори дослідження виокремили такі найбільш гостро проявлені емоційні стани, відчуття або настрої:

почуття млявості чи втоми постійно або часто відчувають 39% опитаних;

швидку стомлюваність — 39%;

стурбований чи уривчастий сон — 36%;

почуття тривоги чи страху — 35%;

поганий настрій, надмірне занепокоєння з різних приводів, почуття напруженості чи нездатність розслабитися, відпочинок не відновлює сили, надмірно раннє пробудження — по 31%;

швидку дратівливість чи гнів та труднощі із засипанням — по 30%.

При цьому депресивний стан (включаючи емоційну тривожність), психологічне виснаження (емоційна втома), розлади сну мають гостріший рівень прояву у жінок та респондентів віком 18-35 років.

Найбільше задоволення респондентам приносить:

спілкування з рідними/друзями (у тому числі з дітьми) — 53%;

перегляд фільмів/серіалів вдома — 43%;

проведення часу в інтернеті (YouTube, соцмережі, сайти) — 41%;

прогулянки на свіжому повітрі — 36%;

прослуховування музики — 25%.

Зафіксовано 3 емоційні прояви, які найкращим чином описують настрій респондентів протягом останнього місяця: «тривога» (57%), «очікування покращень» (46%), «надія» (41%).

61% учасників зазначили, що, коли вони думають про майбутнє, у них виникає емоція «очікування покращень», 59% — емоція «надія», 44% — емоція «тривога». Найрідше серед емоцій щодо майбутнього учасники вказували апатію (6%), роздратування (6%), гнів (4%) та агресію (3%).

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