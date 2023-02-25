Хижаки з’їдять хижака: Зеленський переконаний, що Путіна вб’є власне оточення

МАЙБУТНЄ ПУТІНА

На думку українського президента, це станеться тоді, коли буде відчуватися крихкість режиму Володимира Путіна всередині Росії.

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Про це Володимир Зеленський сказав у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова «Рік»

«Точно буде момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині Росії. Тоді хижаки з’їдять хижака. Це дуже важливо, але їм потрібна буде причина для себе. І вони згадають слова Комарова, Зеленського... Вони згадають. Вони знайдуть для себе причину вбити вбивцю. Чи це спрацює? Так. Коли? Я не знаю», — сказав президент

🔻 25 лютого Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що процес розпаду Росії запущено, але Заходу це не до вподоби.

🔻 24 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Володимир Путін зазнав поразки і має припинити війну в Україні.

🔻 14 лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Володимир Путін готується не до миру, а до нової війни.