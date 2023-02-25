ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти РФ

САНКЦІЇ ПРОТИ РФ

Рішення країни ЄС прийняли пізно ввечері у пятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Таку інформацію підвердило шведське представництво в Раді ЄС.

«Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — підкреслили у шведському головуванні в ЄС.

Together, the EU Member States have imposed the most forceful and far-reaching sanctions ever to help Ukraine win the war.



The EU stands united with Ukraine and the Ukrainian people. We will keep supporting Ukraine, for as long as it takes.



(3/3) — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 24, 2023

Отже, проти Росії запроваджують такі санкції:

заборону експорту на суму понад 11 млрд євро, покликану позбавити Росію найважливіших технологій та промислових товарів (електроніка, спецтехніка, деталі машин, запчастини до вантажних автомобілів та реактивних двигунів, будівельні товари, які можуть використовувати російські військові);

ембарго на імпорт алмазів із РФ;

заборону компаніям із третіх країн постачати до Росії товари подвійного призначення, що має також вдарити по поставках з Ірану;

окремі обмеження проти семи іранських організацій, які займаються постачанням зброї до РФ;

розширення «чорного списку» фізосіб та юросіб — до нього додали понад 100 організацій та імен, включно з пропагандистами, військовими, політиками, чиновниками, медіагрупою, судноплавними компаніями тощо;

розширення «чорного списку» банків, до якого додано Альфа-банк, Росбанк і Тінькофф Банк, а також Фонд національного добробуту РФ.

заборону громадянам Росії обіймати посади в керівних органах операторів критично важливих європейських інфраструктур та підприємств;

заборону надання потужностей для зберігання газу громадянам та резидентам Росії, а також організаціям, зареєстрованим у РФ;

посилення контролю за олігархами, які намагаються приховати чи продати свої активи для обходу санкцій;

перегляд усіх заморожених активів російського центробанку (ЦБ РФ), що зберігаються в ЄС, бо ці кошти планується використати на фінансування реконструкції в Україні.

🔻 Напередодні, 23 лютого, десятий пакет санкцій проти РФ в ЄС знову не погодили.

🔻21 лютого ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за визнання «незалежності» окупованих територій

🔻15 лютого Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про деталі десятого санкційного пакета щодо Москви, який, як очікується, буде прийнятий до 24 лютого.