ЄС ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ

УДАР ПО РОСІЇ

До списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ

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Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Також акцент зосередили на особах, які відповідають за депортацію щонайменше 6 тисяч українських дітей.

«Ми залишаємося єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині... Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції», — сказав Боррель.

The 10th sanctions package is adopted:

121 individuals and entities listed, significant new import/export restrictions, banning Russian propaganda outlets.



We remain united in our determination to dent Russia's war machine.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2023

Які ще обмеження увійшли до десятого пакету санкцій?

Водяться додаткові заборони на експорт критичних технологій і промислових товарів, таких як електроніка, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин, запасні частини для вантажівок і реактивних двигунів, а також товарів для будівельного сектора, які можуть бути використані в інтересах російських збройних сил, наприклад, антени і крани;

До списку заборонених товарів потрапили нові електронні компоненти, які використовуються в російських системах озброєнь, здобутих на полі бою, включно з безпілотниками, ракетами, гелікоптерами, а також специфічні рідкісноземельні метали, електронні інтегральні схеми та тепловізори;

Забороняється транзит через росію експортованих з ЄС товарів і технологій подвійного призначення.

Додаткові обмеження на імпорт товарів, що приносять значні доходи росії, таких як бітум і синтетичний каучук;

Ініційовано процес призупинення дії ліцензій на мовлення RT Arabic і Sputnik Arabic;

Обмежується можливість для громадян росії обіймати будь-які посади в керівних органах об'єктів критичної інфраструктури та організацій ЄС.

На рішення ЄС вже відреагував президент України Володимир Зеленський, який закликав посилювати тиск на Росію.

10-й пакет санкцій 🇪🇺 спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти «Росатома» та атомної промисловості РФ, збільшення тиску на військових і банки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2023

🔻 Пізно ввечері 24 лютого ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти РФ.

🔻15 лютого Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про деталі десятого санкційного пакета щодо Москви, який, як очікується, буде прийнятий до 24 лютого.