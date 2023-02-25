«Іржаве корито у зоні ураження»: Залужний розповів як потопили крейсер «Москва»

«МОСКВА» НА ДНІ

Україна мала на меті знизити кількість російських кораблів в акваторії Чорного моря. Маючи «невеликі можливості», у квітні вдалося потопити флагман Чорноморського флоту РФ.

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Крейсер «Москва» пішов на дно через самовпевненість окупантів. Про це Головнокомандувач Збройних Сил України розповів в інтерв’ю для документального фільму українського журналіста Дмитра Комарова:

Неможливість уявлення, що друга армія світу може бути кимось уражена або знищена, затягнула ці колони під Київ, які ми спалили. Так само як і затягнуло це іржаве корито, безпосередньо в зону ураження. Українці такі що вони цього шансу не упустили

Валерій Залужний пригадав і початок війни. За його словами, в Росії добре розвинена військова наука і так звана «спецоперація» була детально спланована. А втім, ЗСУ були готові до навали окупантів. План України мав на меті завдати їм максимальних втрат, щоб у Москві відмовилися вирішувати головні стратегічні завдання і зосередилися на інших.

Генерал також заявив, що українська армія звільнить Маріуполь вже цього року.

Окрім того, 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення РФ, Головнокомандувач ЗСУ звернувся до українців. Валерій Залужний подякував українцям:

🔻 13 квітня 2022 року ракети «Нептун» влучили у російський крейсер «Москва». 14 квітня флагман Чорноморського флоту РФ пішов на дно.