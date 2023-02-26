Без смартфонів та холодильників: США заборонили експорт великої групи товарів до РФ та Білорусі

САНКЦІЇ ПРОТИ РФ ТА БІЛОРУСІ

Прапор на фоні Капітолію США у Вашингтоні, 6 лютого 2023 року

Загалом експортні обмеження торкнулись 276 різних товарів, зокрема, побутової техніки.

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Про це стало відомо зі звіту The Federal Register.

Зокрема зазначається, що США розширили експортні обмеження на постачання до Білорусі та РФ 276 різних товарів.

До списку потрапили велика кількість позицій іншої побутової техніки, в тому числі мікрохвильовки, плити, тостери, пилососи, фени, зволожувачі повітря, телевізійні антени, датчики диму та вогню, сигналізація, електроніка для автомобілів, звукозаписне та звуковідтворювальне обладнання тощо.

Серед іншого під заборону експорту потрапили:

вентилятори (настінні, підлогові, для дахів);

кондиціонери дорожчі за $750 (оптом);

холодильники дорожчі за $750;

посудомийки, електронні ваги дорожчі за $100;

мікрохвильові печі, кавомашини, тостери, смартфони дорожчі за $300.

Щоб росіяни чи білоруси могли придбати вищезгадані позиції, необхідно отримати спеціальну ліцензію, яка надаватиметься тільки в особливих випадках.

"Міністерство торгівлі розширює та посилює наявні санкції проти Росії та Білорусі, включаючи сферу дії правил експортного контролю над російським та білоруським секторами промисловості", — наголошується у заяві.

🔻 25 лютого ЄС ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ.

🔻 24 лютого США ввели нові санкції проти Росії.

🔻 24 лютого також Австралія та Нова Зеландія оголосили про нову підтримку України в річницю вторгнення.

🔻 Тоді ж про новий пакет санкцій проти РФ оголосила Велика Британія.