Британська розвідка повідомила про зниження боєздатності передових російських угруповань в Україні

БІЛЬШЕ НЕ ЕЛІТНІ

Елітні підрозділи Росії, які відправили на війну в Україну, стали менш професійними на тлі браку особового складу.

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Міністерство оборони Великої Британії з покликанням на дані розвідки повідомляє, що деякі елітні підрозділи РФ вже не є такими професійними як до війни в Україні. Ці угруповання зазнали значних втрат. Доукомплектація відбувається коштом недосвідчених мобілізованих чоловіків. Британські розвідники наводять 155-ту окрему гвардійську бригаду морської піхоти Росії як приклад:

Цей брак досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів контролювати кожен крок, що, своєю чергою, знижує оперативну маневровість

Британське Міноборони припускає, що військове керівництво РФ долучало морпіхів малими угрупованнями, а не великими підрозділами як це було з повітряно-десантними військами. При цьому, піхотинців нерідко відправляли на найнебезпечніші завдання. Через це вони зазнали великих втрат.

Супутниковий знімок, на якому зафіксовані втрати росіян у техніці поблизу Вугледара, Донецької області © Міністерство оборони Великої Британії

У Лондоні опублікували супутникові знімки знищеної військової техніки під Вугледаром. Там вважають, що вона належала саме 155-й бригаді:

Існує реальна ймовірність того, що деградовані підрозділи знову будуть спрямовані на нові штурми поблизу Вугледара

🔻 25 лютого у Лондоні припустили, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси дронів-камікадзе з Ірану.

🔻 24 лютого у Міноборони Великої Британії заявили, що Росія розпочала новий етап у війні проти України.

🔻 23 лютого британська розвідка повідомляла, що Росія може знову спробувати штурмувати Вугледар.