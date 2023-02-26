Вибухи на білоруському аеродромі «Мачулищі». Пошкоджено російський літак

РВОНУЛО ПІД МІНСЬКОМ

На цьому летовищі базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал».

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Вранці 26 лютого на військовому аеродромі «Мачулищі», за 12 кілометрів від Мінська, пролунали два вибухи. Про це повідомляє білоруська ініціатива, створена колишніми співробітниками силових структур для протидії білоруській владі BYPOL.

Допис BYPOL © BYPOL

За даними організації пошкоджені снігоприбиральна техніка та російський військово-транспортний літак. Який саме борт опинився в зоні детонації, наразі не відомо.

В районі аеродрому перебуває велика кількість військових та правоохоронців. Перевіряють усі автівки, які рухаються поруч з об’єктом, — додає BYPOL з покликанням на очевидців серед місцевих жителів.

Востаннє з цього летовища російські винищувачі, оснащені ракетами, вилітати 22 лютого. Про це свідчать дані моніторингової групи «Беларускі Гаюн»

🔻 16 лютого Олександр Лукашенко заявив, що готовий дозволити Путіну використати Білорусь як плацдарм для нового наступу на Україну.

🔻13 лютого Франція та Канада закликали своїх громадян якнайшвидше покинути Білорусь.

🔻Крім того, 13 лютого США закликали своїх громадян негайно залишити РФ. Передумовою заклику стали війна в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.

🔻 10 лютого на території Білорусі зафіксована рекордна активність авіації. За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн» того дня лише з аеродрому «Мачулищі» у небо піднялися три ДРЛО А50 (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління) і щонайменше п'ять МіГ-31К.