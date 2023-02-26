Відключень світла в Україні не буде, але є умова — міністр енергетики Галущенко

ЕНЕРГЕТИЧНА ПЕРЕМОГА

Віялові відключення не знадобляться, якщо росіяни не пошкодять більше жодного об'єкта української енергетики.

Реклама Читати продовження

Про це очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону.

"Зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі. Вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо і далі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження поставок", — заявив міністр.

Однак, як зазначив Галущенко, ймовірні локальні відключення з метою проведення планових ремонтів на енергомережах.

Разом з тим, в Міністерстві прогнозують стабільну ситуацію з енергопостачанням найближчим часом і сподіваються, що ліміти більше не знадобляться. Якщо буде стабільний профіцит електроенергії, Україна розгляне можливість відновлення експорту.

"Це питання на столі зараз. Ми використовували імпорт, це дуже важливий механізм, щоб збільшити електроенергію в нашій державі. Якщо ми побачимо стабільний профіцит електроенергії в системі, безумовно, питання експорту буде розглядатися", — сказав Галущенко.

Проте він зазначив, що наразі ключовим є те, щоб максимально відновити електропостачання для регіонів, де ще є пошкодження мереж.

🔻10 лютого Укренерго повідомило, що через атаки РФ виник значний дефіцит в енергосистемі України.

🔻 Зранку 10 лютого Росія атакувала територію України. Випустили 71 крилату ракету.