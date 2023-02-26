В Китаї почали готовуватися до візиту лідерів ЄС — посол
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Приїзд до Пекіна президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Європейської ради Шарля Мішеля планується у першій половині 2023 року.
Про це повідомив посол Китаю в ЄС Фу Конг, пише Reuters.
За його словами, Підготовка до візиту двох вищих посадових осіб ЄС йде повним ходом, і очікується, що найближчим часом розпочнуться «дуже часті взаємні візити на високому рівні» між ЄС та Китаєм.
Водночас посол зазначив, що критика ЄС у бік Китаю через Україну була «дуже ірраціональна». Фу Конг додав, що Пекін не хотів би, щоб це вплинуло на розвиток зв’язків з блоком.
Раніше про намір відвідати Китай оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Він повідомив, що вирушить до Китаю «на початку квітня», закликавши Пекін «допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб зупинити агресію і побудувати мир».
Також відомо, що наступного тижня до Китаю має приїхати президент Білорусі Олександр Лукашенко.
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