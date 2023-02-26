Зеленський надішле США новий список необхідного озброєння, включно з F-16 — CNN
Опубліковано:
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв передати на розгляд групі депутатів Палати представників США від Республіканської партії, яка відвідала Україну цього тижня, новий список озброєння, яке необхідне для перемоги у війні з Росією.
Про це пише CNN.
Зазначено, що в переліку бажань будуть, зокрема, винищувачі F-16. У свою чергу конгресмени пообіцяли розглянути цей список.
«Існує широка двопартійна підтримка між США і нашими союзниками по НАТО і європейськими союзниками щодо підтримки України проти російської агресії. У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили перш за все про те, чого він потребує, коли мова йде про перемогу в цій війні. І він надає цій делегації список зброї, яка необхідна Україні для перемоги», — сказав голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.
Також CNN пише, що республіканці, які вважають повну перемогу України єдиним шляхом уперед, планують посилити тиск на Байдена щодо зброї.
🔻25 лютого Джо Байден заявив, що наразі виключає передачу Україні американських легких винищувачів четвертого покоління F-16.
🔻19 лютого Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав, що виступає за підтримку надання Україні передового озброєння та літаків.
🔻16 лютого Європарламент закликав до річниці війни надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.