ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Зеленський надішле США новий список необхідного озброєння, включно з F-16 — CNN

Опубліковано:

Президент України Володимир Зеленський в Парижі, 8 лютого 2023 року
Президент України Володимир Зеленський в Парижі, 8 лютого 2023 року © AP / Juilen de Rosa
Автор тексту: Світлана Гудкова
1 хв

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв передати на розгляд групі депутатів Палати представників США від Республіканської партії, яка відвідала Україну цього тижня, новий список озброєння, яке необхідне для перемоги у війні з Росією.

Реклама

Про це пише CNN.

Зазначено, що в переліку бажань будуть, зокрема, винищувачі F-16. У свою чергу конгресмени пообіцяли розглянути цей список.

«Існує широка двопартійна підтримка між США і нашими союзниками по НАТО і європейськими союзниками щодо підтримки України проти російської агресії. У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили перш за все про те, чого він потребує, коли мова йде про перемогу в цій війні. І він надає цій делегації список зброї, яка необхідна Україні для перемоги», — сказав голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Також CNN пише, що республіканці, які вважають повну перемогу України єдиним шляхом уперед, планують посилити тиск на Байдена щодо зброї.

 

🔻25 лютого Джо Байден заявив, що наразі виключає передачу Україні американських легких винищувачів четвертого покоління F-16.

🔻19 лютого Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав, що виступає за підтримку надання Україні передового озброєння та літаків. 

🔻16 лютого Європарламент закликав до річниці війни надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.

Завантажити додаток