Зеленський надішле США новий список необхідного озброєння, включно з F-16 — CNN

ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв передати на розгляд групі депутатів Палати представників США від Республіканської партії, яка відвідала Україну цього тижня, новий список озброєння, яке необхідне для перемоги у війні з Росією.

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Про це пише CNN.

Зазначено, що в переліку бажань будуть, зокрема, винищувачі F-16. У свою чергу конгресмени пообіцяли розглянути цей список.

«Існує широка двопартійна підтримка між США і нашими союзниками по НАТО і європейськими союзниками щодо підтримки України проти російської агресії. У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили перш за все про те, чого він потребує, коли мова йде про перемогу в цій війні. І він надає цій делегації список зброї, яка необхідна Україні для перемоги», — сказав голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Також CNN пише, що республіканці, які вважають повну перемогу України єдиним шляхом уперед, планують посилити тиск на Байдена щодо зброї.

🔻25 лютого Джо Байден заявив, що наразі виключає передачу Україні американських легких винищувачів четвертого покоління F-16.

🔻19 лютого Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав, що виступає за підтримку надання Україні передового озброєння та літаків.

🔻16 лютого Європарламент закликав до річниці війни надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.