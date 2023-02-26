Зустріч G20 завершилася без підписання підсумкової декларації через агресію РФ проти України

КИТАЙ ПРОТИ

Індія, Бангалор – Міністри фінансів 20 провідних економік світу не змогли погодити підсумковий документ. Цьому завадили представники Росії та Китаю.

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18 з 20 членів Великої двадцятки (G20) погодилися «рішуче засудити» вторгнення РФ в Україну. Проти виступили лише делегати від Китаю та самої держави-агресорки. Через позицію Пекіна та Москви не вдалося погодити підсумкову декларацію зустрічі міністрів фінансів провідних індустріальних країн та держав, що розвиваються.

Каменем спотикання стали формулювання у тексті. Учасники зустрічі мали засудити агресію РФ проти України. Китай та Росія не погодилися на використання слова «війна» у документі. Представники Франції та Німеччини наполягали на тому, щоб не вдаватися до м’якших формулювань, тим паче, що слово «війна» вже використовувалося у декларації саміту G20, що торік відбувся на Балі.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер розкритикував позицію Москви та Пекіна. Водночас високопосадовець відзначив Бразилію за її чіткішу позицію проти агресії РФ, ніж торік.

А втім, засудження дій Росії не єдине, про що не змогли домовитися міністри. РФ та Китай також заблокували пункт про списання боргів незаможним державам.

За даними Світового банку, найбідніші країни світу винні кредиторам близько 62 мільярдів доларів. Дві третини цієї суми — позичив їм Китай.

🔻15-16 листопада 2022 року на індонезійському острові Балі відбувся Саміт G-20. Очільники країн Великої двадцятки обговорили війну в Україні та ситуацію у світі.

🔻 24 лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

🔻 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України. «За» — 141 голос, «проти» — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). Ще 32 країни утримались, з-поміж них: Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.