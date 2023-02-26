Україну хочуть схилити до невигідних переговорів з Росією, пропонуючи договір із НАТО — ISW

НЕВИГІДНІ УГОДИ

Офіційні особи Великої Британії, Франції та Німеччини готують пакт між НАТО та Україною який передбачає менші гарантії безпеки, ніж ті, на яких наполягає Київ.

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Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаюються на інформацію видання The Wall Street Journal, яке повідомило, що точні положення угоди не визначені, але європейські чиновники вказали, що угода надаватиме Україні сучасне військове обладнання, зброю та боєприпаси, але не захист за статтею 5 або зобов’язання розмістити сили НАТО в Україні. А це не відповідає прагненням України отримати повноправне членство в НАТО.

Офіційні особи заявили, що угода має на меті забезпечити Україну таким чином, щоб українські сили могли вести контрнаступ, який приведе Росію до столу переговорів і стримає будь-яку майбутню російську агресію.

Зазначається, що чиновники висловили сумніви щодо здатності Заходу витримати тривалі військові дії, великої кількості втрат, які Україна зазнає у такій тривалій війні, та спроможності українських сил повністю повернути собі давно окуповані території, такі як Крим.

При цьому WSJ зіставив приватні застереження цих офіційних осіб із публічними заявами президента США Джо Байдена про підтримку, в яких не згадувалися мирні переговори, та з побоюваннями лідерів Центральної та Східної Європи, що передчасні мирні переговори сприятимуть подальшій російській агресії.

В ISW наголосили, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності піти на компроміс щодо заявлених ним максималістських цілей, які включають нейтралітет, демілітаризацію України й фактичну зміну режиму в Києві.

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