Минулої доби під вогнем окупантів опинилися щонайменше 4 області. Є загиблі серед цивільних
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Минулої доби росіяни завдали 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Зафіксовано 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та постраждалі серед цивільних.
У Донецькій області війська РФ вночі та зранку вели вогонь по українських містах уздовж усієї лінії фронту. Про це пише начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок ракетного удару по Дружківці постраждала адмінбудівля промислового підприємства. У Краматорську ракета влучила в амбулаторію. Пошкоджені 8 будинків. Поранення дістав один мешканець міста.
Під вогнем окупантів також опинилися Вугледар, Курахове і Курахівка, Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка, Авдіївка, Галицинівка, Костянтинівська та Новогродівська тергромади, Лиман та ще ряд населених пункттів.
У Дніпропетровській області під ударом опинився Нікопольський район. Протягом ночі окупанти 17 разів обстріляли з артилерії Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Про це повідомляють у Дніпропетровській ОВА.
Війська РФ 78 разів обстріляли Херсонщину протягом суботи, 25 лютого. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, в обласному центрі зафіксовано 13 «прильотів». Снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, а також територію підприємства. Двоє людей загинули, ще семеро — поранені.
Під артилерійським вогнем опинилася минулої доби Сумщина. У місцевій ОВА повідомляють про 36 прильотів. Росіяни зокрема застосовували мітомети під час обстрілу мирних населених пунктів. Жертв та руйнувань немає. Ніч та ранок в області минули спокійно.
🔻 24 лютого внаслідок обстрілів Херсона згорів дитячий садок.
🔻 23 лютого військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині.
🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень.
🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.