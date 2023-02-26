ЗУСТРІЧ МІНІСТРІВ

Міністр оборони Естонії прибув до Києва, щоб особисто передати військову допомогу для України

Ханно Певкур зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

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Міністр оборони України Олексій Резніков зустрів у Києві естонського очільника Міноборони Ханно Певкура. Останній прибув особисто передати черговий пакет військової допомоги українцям, які вже рік боронять свої землі від окупантів.

Міністр оборони Естонії прибув до Києва, щоб особисто передати військову допомогу для України © Facebook / Олексій Резніков

Резніков подякував колезі за сміливість прибути до Києва і наголосив на тривалій підтримці Таллінна:

Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть - загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках «Рамштайну», гаубиці 155 мм, ініціатива «1 мільйон снарядів 155 мм для України», польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія

Міністр оборони Естонії прибув до Києва, щоб особисто передати військову допомогу для України © Facebook / Олексій Резніков

🔻 24 лютого Олексій Резніков розповів про контрнаступ ЗСУ. Мовляв, Україна вступає в новий період війни, головною метою якого є звільнення території до кордонів 1991 року та ліквідація небезпеки з боку Росії.

🔻 24 лютого британська розвідка повідомила, що Росія розпочала новий етап у війні проти України.

🔻 23 лютого британська розвідка повідомляла, що Росія може знову спробувати штурмувати Вугледар.

🔻 22 лютого очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що весною настане переламний момент у війні.