ПЕРШИЙ ВІЗИТ

Очільник МЗС Саудівської Аравії підтримав мир в Україні в рамках першого історичного візиту до Києва

За майже 30 років високопосадовці Королівства жодного разу не бували в Києві відколи Україна та Саудівська Аравія встановили дипломатичні відносини.

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Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Президент повідомив, що високий гість підтримав мир, суверенітет і територіальну цілісність України:

Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу

Саудівська Аравія визнала незалежність України у 1992 році. Дипломатичні відносини між двома країнами були розпочаті у квітні 1993 року.

🔻 25 лютого Володимир Зеленський заявив що Путіна вб’є його власне оточення.

🔻 24 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Володимир Путін зазнав поразки і має припинити війну в Україні.

🔻 23 лютого Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН підтримати українську формулу миру. Проєкт резолюції було схвалилено переважною більшістю голосів.

🔻 14 лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Володимир Путін готується не до миру, а до нової війни.