Просто не міг не жартувати: автор мемів про гумор українців під час війни

інтерв'ю RFI

Бавовна, «ваабщє нє хачу уєзжать с Крима» і «откуда на Бєларусь готовілось нападєніє» — хіти в соцмережах, які стали важливою частиною масової культури українців під час війни. Як працює «фабрика» мемів, які жарти про війну найбільше вподобали українці, як «Свиня в джакузі» за один тиждень зібрала понад мільйон гривень на армію та чи допомагають смішні картинки перемагати Росію в інформаційній війні — розповів RFI Україна автор мемів телеграм-каналу «Новинач» Ігор Харькін.

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— Ігорю, на які теми Ви створювали свої перші меми?

— Перший мій проєкт у схожому жанрі був університетським. На той час він був найпопулярнішим у закладі, проте зараз, згадуючи те, що ми писали і як це робили, – проєкт був дуже поганим. Як не як, саме це було моїм першим досвідом створення мемів. Хоча я пригадую, що навіть у школі перемальовував якісь смішні комікси. У студентському пабліку ми писали про адміністрацію, про профком, проблеми в гуртожитках, корупцію, ректора. Це була група не лише з мемами, це були новини університету.

— У чому особливість «Новинача»?

— Я прийшов у команду телеграм-каналу «Новинача» в 19-му році. Згодом я його очолив. Зараз в команді працює шість людей. Звичайно, це не означає, що над однією новиною працюють усі шість, вони всі позмінно працюють. Безпосередньо над виходом однієї новини, одним постом, працюють дві людини.

Телеграм-канал «Новинач» — це спосіб виділятися на тлі абсолютно однакових телеграм каналів, яких вже тисячі. За рахунок того, що ми до кожної новини створюємо мем, звичайно, де це можна робити, ми відрізняємось від інших.

«Союзники» © Новинач

— Тобто, Ваша команда створювала меми до новин ще до початку повномасштабної війни?

— Так, це було задовго до повномасштабної війни. Тоді ми створювали меми, напевно, до кожної новини. Ми взагалі буди першими, хто в Україні почав доносити нову інформацію саме таким чином. До 24 лютого минулого року фактично 98% новин виходили з мемами. Коли почалась повномасштабна війна, то тем для жартів стало менше, а новин стало більше. Відсоткова концентрація мемів (у зіставленні до новин — ред.) зменшилася, проте в кількості — ні.

З перших днів війни Борис Джонсон підтримував Україну © Новинач

— Як працює «фабрика» мемів?

— Якщо це гаряча новина, то постимо одразу, як-от приїхав Байден. Такі новини вилітають одразу.

«Раптова» перевірка бойової готовності білоруської армії © Новинач

— Байден — на фоні «Арома кави» і «АТБ»?

— Ні, ми таке не постимо, це виглядає жахливо (сміється — ред.). Є мем про полтавського палія «Мені нравицця, як воно горить», цьому жарту вже тисяча років. Коли десь щось у Росії вибухає, наприклад, в Бєлгородській народній республіці або вибух на Кримському мосту, перше, що ти повинен зробити, — це опублікувати палія, тому що це дуже смішно і такого світ ще не бачив. Такі меми ми не поширюємо, адже вони дуже поверхневі.

Така новина, як приїзд американського президента, виходить дуже швидко, тому що вона породжує тисячі інформприводів — тут про що завгодно можна жартувати.

Якщо новина не гаряча, то процес створення мема під неї виглядає наступним чином: знайти інформацію, написати підводку, перевірити достовірність. Далі ця новина закидається в робочий чат. Пікчери (автори мемів — ред.), які на зміні, вигадують жарти до підводки. Далі кожен накидає можливі варіанти, як можна пожартувати. Приблизно 4-5 жартів накидаємо на одну новину. Це все відбувається протягом десяти хвилин. Далі ми командою обираємо найсмішніший, пікчер оформлює жарт у фотошопі — і публікуємо новину.

Звичайно, іноді ідея класного мему з’являється одразу. Тоді пікчер максимально оперативно може оформити пост.

Назва села Чорнобаївка стала крилатою © Новинач

— Які теми табу для мемів? Про що ваша редакція ніколи не пожартує?

— Очевидно, ми не жартуємо про смерть, якщо це не смерть росіян. Якщо виходить якась трагічна новина, то ми не будемо одразу після неї постити умовну новину про «Дію» з картинкою Федорова, який дістає щось із капелюха. За сумними новинами ми завжди ставимо нейтральні. Наш підписник може читати всі новини один раз ввечері. І тут спочатку інформація про загибель людей, а далі ми з чогось сміємось. Це виглядає дуже погано. Якщо трапляється щось жахливе, то ми можемо цілий день не жартувати. Наприклад, коли сталася загибель керівництва МВС у Броварах, то ми два дні були без мемів.

Ми не використовуємо російських шаблон-мемів. Це дуже важливо. Просто потрібно добре знати мем і звідки він взявся. Інші канали, які роблять меми, активно використовують російські мем-шаблони. Вони звикли до цього. Можливо, вони навіть не знають, що ці шаблони прийшли з Росії. Ми російське не використовуємо, і саме це ускладнює нам роботу. Відсотків сімдесят мемів, які були в нас до повномасштабної війни, будувались на російських шаблонах. Тоді ми могли це навіть не повністю розуміти.

Наша команда старається відходити від шаблонності мемів. Круто, коли ти сам придумав жарт і зміг самостійно проілюструвати.

Натяк на необхідну зброю © Новинач

— Про що «Новинач» уперше пожартував після початку повномасштабного вторгнення?

— Ми довго не починали жартувати. Тоді фактично 10 днів поспіль не могли заснути. Перші жарти самі собою вийшли. Ти не міг просто не жартувати над тим, що відбувається. Або тобі дуже дуже весело, або тобі дуже-дуже сумно. Фактично меми ж з першого дня війни з'явилися, і стали культовими. До прикладу, жарт про острів Зміїнний з прикордонниками, цигани, які трактором відтягнули танк. Люди не могли з нього не сміятися.

Сергій Притула оголосив збір коштів на купівлю трьох Байрактарів © Новинач

— Наскільки сильно меми впливають на нашу масову культуру? Чи стали меми під час війни чимось більшим, аніж просто способом покращити собі настрій?

— Це масова культура. У нас зараз усе відбувається в інтернеті. Меми – це більше, ніж метод чи засіб. Вони стали інструмент, без якого дуже важко уявити те, що відбувається. Меми настільки проникли в нашу культуру, що я не уявляю, як ми могли би реагувати на події без жартів.

Одного разу ми закинули в телеграм-канал гіфку взагалі без контексту. Вона не стосувалася жодної новини. На картинці була зображена свиня в джакузі, яка всім дуже сильно сподобалася. Таку любов до цієї картинки можна пояснити просто: будь-яку ситуацію можна описати свинею в джакузі.

Ми намалювали картину «Свиня в джакузі», продали її на аукціоні за пів мільйона і передали всю суму на армію. Потім нам підписниця надіслала футболку, на якій вона намалювала цю свиню в джакузі. Ми розіграли цю футболку за 700 тисяч гривень. Менше ніж за тиждень свиня в джакузі зібрала таку суму. Я розумію, що ці гроші люди скинули б і без свині, але такі розважальні штуки також працюють і, як ми пересвідчились, досить ефективно.

Свиня в джакузі © Новинач

— Чи стали меми елементом інформаційної війни?

— І так, і ні. За великим рахунком — ні. Однозначно меми допомагають людям триматися, але як спосіб ведення інформаційної війни, то навряд.

У росіян немає ІПСО (інформаційно-психологічна спеціальна операція, — ред.), у них є ЦІПСО (Центр інформаційно-психологічних операцій, — ред.). У нас будь-яка людина щось написала, закинула в соцмережі — і все, вважай ІПСО (сміється — ред.). А в Росії такого немає. Вони думають, що це працюють центри інформаційно-психологічних операцій. Я уявляю, як росіяни дивляться і думають: «Ого, зібрали свинею в джакузі мільйон двісті».

Росія не знає самоіронії, у них там все «дуже серйозно». Їх «русскій мір» виглядає по-старому і дуже непривабливо. Він як стара протрухла хрущовка, у якій ти сидиш і ностальгуєш за пломбіром за три копійки.

У росіян взагалі немає таких мемів, як у нас. Вони не вміють посміятися з себе. От в нас Шмигаль схожий на Шарля Мішеля — ми з цього сміємось. Я навіть не можу уявити, що в Росії знайшли би когось схожого на умовного Шойгу і створювали з цього меми.

«Бавовна» у Москві © Новинач

— Чи є певні критерії, які дозволять створити мем, що точно сподобається українцям?

— У мемів дуже різні аудиторії. Уподобання залежать від віку. Те, що одним може зайти, то інші не зрозуміють. Є люди, яким досі смішно ставити на фон Порошенка з ножем. На мою думку, дуже вдалою була історія з бавовною. Це, напевно, мем, який зайшов найкраще. Він вийшов навіть на рівень президента.

Дуже добре працюють меми в жанрі «хами отримають по заслугах». З такого українці дуже люблять сміятися. Дуже вподобали українці мем із жінкою, яка не хотіла їхати з Криму. Це було супер в тему. Адже саме такими наша нація уявляє росіян у Криму: заплаканими, яким усе потрібно дати, які ридають. Цей мем був одним із топ серед воєнних мемів.

Мем про вибухи в Джанкої © Новинач

— Меми – один із антистресів українців під час війни?

— На плаву триматися українцям допомагає українська армія. Не більше, не менше. ЗСУ почали жартувати з перших днів війни на острові Зміїнний, а українці це підхопили. Якщо меми допомагають розрядитися, зібрати гроші, висміяти окупантів і якщо це все працює на покращення емоційного стану українців, отже, варто пікчерити.

Популярний пес-сапер Патрон © Новинач