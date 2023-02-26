РОЗПАД ФЕДЕРАЦІЇ

Путін вперше заговорив про розвал Росії та назвав винуватців такої перспективи

Президент Росії розмірковує над тим, що Російську Федерацію може очікувати розпад, в її населення поділиться на окремі нації.

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Путін в усьому звинувачує Захід, який має на меті ліквідувати РФ. Про це очільник Кремля заявив інтерв’ю одному з пропагандистських телеканалів:

Захід міг би прийняти Росію в «сім'ю цивілізованих народів» тільки частинами. Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити російську федерацію і встановити контроль над її осколками, може не зберегтися — «будуть московити, уральці та інші

Путін каже, що «стратегічна поразка РФ — це головна мета НАТО». Через це Москва має враховувати ядерний потенціал усіх країн-членів Альянсу, а не лише США.

Вашингтон посів окреме місце в заявах Путіна. За його словами, Сполучені Штати мають егоїстичні наміри:

Світ має змінюватися, але Росія проти вибудовування нового світу на користь лише однієї країни — США

Путін також заявив, що постачання зброї Україні означає, що Захід ніби-то бере учать у війні проти Росії, бо «не одержує за озброєння коштів».

🔻 25 лютого Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що процес розпаду Росії запущено.

🔻 24 лютого RFI опублікувало ексклюзивне інтерв'ю з колишнім командувачем армією США в Європі Генерал Беном Годжесом, у якому зокрема йдеться про розпад Росії.