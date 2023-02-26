Революцію Гідності назвав «держпереворотом»: Ілон Маск знов транслює пропагандистські меседжі Кремля

ЧЕРГОВИЙ СКАНДАЛ

Цього разу американський мільярдер встряг у твіттер-обговорення президентських виборів в Україні 2010 року, коли переміг Віктор Янукович. У своєму коментарі Ілон Маск наводить класичний наратив російської пропаганди, мовляв, Революція Гідності була «держпереворотом».

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Обговорення у соцмережі «Твіттер» розпочав користувач під псевдонімом kanekoa.substack.com. Він процитував слова американського політолога Джона Міршаймера:

Для Путіна незаконне повалення демократично обраного та проросійського президента України, яке він справедливо назвав «переворотом», стало останньою краплею

Такі думки Міршаймер виклав у своїй книзі «Чому в українській кризі винен Захід: ліберальні ілюзії, які спровокували Путіна». Праця була опублікована восени 2014 року.

Твіт дописувача kanekoa.substack.com © Twitter

Ілон Маск не забарився з реакцією. Він написав, що вибори 2010 року в Україні, можливо, мали «сумнівний характер, але немає жодних сумнівів у тому, що відбувся переворот».

Коментар Ілона Маска © Twitter

Наприкінці минулого року Фонд Карнегі, проаналізував меседжі російської пропаганди. Один з них якраз таки базується на вигадці про «державний переворот» в Україні. Цей фейк ліг в основу цілей так званої «спецоперації», які пропагандисти транслювали російському обивателю:

Насправді цілі СВО, сформульовані тоді, чудово вписувалися у картину світу, яку пропаганда формувала щонайменше ще з часів Майдану. Україна — захоплена нацистами держава, яка втратила суверенітет і керується з-за океану. Тамтешні бойовики, які прийшли до влади внаслідок державного перевороту, планомірно знищують російськомовне населення Донбасу та готуються напасти на Росію. Отже, необхідні денацифікація та демілітаризація України

На слова американського мільярдера вже відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк:

Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, @elonmusk.

В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

Ілон Маск вже не вперше потрапляє у скандали внаслідок обговорення війни в Україні у соцмережах. Торік у жовтні засновник SpaceX та власник «Твіттера», почав просувати «формулу миру» між Києвом та Москвою. Зокрема бізнесмен запропонував провести ще один «референдум» та «визнати Крим російським». Цей допис був видалений Маском, але скріншоти збереглися:

«Формула миру» Ілона Маска © Twitter

А днями Ілон Маск звинуватив заступницю держсекретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд у розпалюванні війни в Україні.

Американська правозахисна організація ADL на початку місяця проаналізувала акаунти у «Твіттері», які поширюють теорії змов та фейки у цій соцмережі. Серед дописувачів-екстремістів, правозахисники вказали користувача під псевдонімом kanekoa, який має понад 236 тисяч підписників. Цей профіль і розпочав обговорення про «переворот» з цитатами Міршаймера.

Правозахисники вказують, що kanekoa спеціалізується на поширенні неправдивих тверджень про вибори та систематично розповідає дописувачам про фальсифікації й «втручання» з боку різних організацій. Його обліковий запис, які й багато інших, був заблокований адміністраторами «Твіттера» за розповсюдження брехні. А втім, коли Ілон Маск придбав соцмережу і почав активно займатися її політикою, то зняв обмеження для заблокованих користувачів. Під амністію зокрема підпав аккаунт kanekoa.

🔻 8 лютого в Reuters опублікували заяву президентки та головного операційного директора компанії Ілона Маска SpaceX Гвінн Шотвелл про те, що у компанії вжили заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами в Україні. За словами Шотвелл, українські військові використовували сервіс Starlink для керування безпілотниками на фронті, що виходить за межі угоди між SpaceX і українським урядом.

🔻 8 лютого радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у компанії мають вирішити «або вони на стороні права на вільне життя і України — і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій».

🔻 4 лютого суд присяжних у Каліфорнії вирішив, що Ілон Маск не винний у шахрайстві через твіти, які він писав у 2018 році. Ці дописи тоді спричинили коливання акцій Tesla.