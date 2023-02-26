Реформа Кабміну: Шмигаль анонсував скорочення міністерств

ЗМІНИ В УРЯДІ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном у Пентагоні, 21 квітня 2022 року

Комплексна реформа передбачає скорочення державного апарату та підвищення якості чиновників.

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Про це повідоми прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтервʼю Forbes.

«Ми маємо не лише просити гроші в міжнародних партнерів, а й зі свого боку демонструвати зміни: скорочувати витрати, проводити реформи. Ми дійсно розглядаємо реформу державної влади, йдеться не лише про уряд, а про держсектор загалом», – пояснює прем'єр.

Тож ціль уряду на цей рік – знизити видатки на утримання державного апарату щонайменше на 30%. Частково ці скорочення вже відображені в бюджеті на 2023 рік.

«Стосовно Кабінету міністрів йде дискусія, якою має бути реформа. Ідеальна модель Кабміну – 15–16 потужних міністерств та 5–6 потужних віцепремʼєрів. Це все комплексна реформа, над якою ми працюємо цього року. Зараз іде аналіз роботи міністерств», – повідомив Шмигаль.

🔻 10 лютого Кабінет міністрів України звільнив сімох заступників міністрів.

🔻 1 лютого Кабінет Міністрів звільнив керівників митниці та Держпродспоживслужби.

🔻 20 січня Денис Шмигаль розповів про пріоритетні напрямки діяльності уряду України.