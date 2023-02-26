У Польщі зіткнулися два автобуси з українцями: постраждали п'ятеро людей

ДТП З УКРАЇНЦЯМИ В ПОЛЬЩІ

ДТП з українцями в Польщі, 26 лютого 2023 року

ДТП сталася у неділю вранці, 26 лютого, неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова. Всього в мікроавтобусах перебувало 12 пасажирів, серед постраждалих є дитина.

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Про це повідомляє RMF24

«Аварія сталася близько 4:00 на трасі A4 у районі села Заблотце Ярославського повіту. Це неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова. Правоохоронці встановили, що водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, внаслідок чого той вдарився в обмежувальні бар’єри і перекинувся», — пише видання.

Зазначається, що всі дванадцять пасажирів обох мікроавтобусів є громадянами України. П'ятьох пасажирів було госпіталізовано, серед них є дитина. Їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі всі причини аварії з’ясовуються, однак поліція вже встановила, що обидва водії були тверезі.

🔻9 січня в ДТП в Польщі загинув 29-річний громадянин України.