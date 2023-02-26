Хорватія планує передати Україні 14 гелікоптерів Мі-8 — Jutarnji list

ДОПОМОГА ВІД ПАРТНЕРІВ

Техніка вже знята з озброєння хорватських збройних сил та технічне обслуговування перед відправленням.

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Як повідомляє хорватське видання Jutarnji list, 12 гелікоптерів Мі-8 МТВ-1 та два Мі-8Т будуть готові до транспортування приблизно за 10 днів.

За даними журналістів, сім гелікоптерів частково розберуть і доставлять наземним шляхом, а решта полетить до Польщі. Після відправлення цих гелікоптерів у Хорватії залишаться десять сучасніших Мі-171Ш та чотири Black Hawk.

Видання вказує, що уряд Хорватії тримає в таємниці всю інформацію про військову допомогу Україні, тому офіційне підтвердження отримати неможливо.

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