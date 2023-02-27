Болгарія відновила виробництво снарядів радянського зразка для ЗСУ – NYT

допомога союзників

Після перерви в 35 років завод «Терем» у Костенці почав виробляти 122-міліметрові артилерійські снаряди радянського зразка.

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Про це повідомляє The New York Times.

На церемонії перерізання стрічки для нової виробничої лінії у Костенці були присутні представники посольства США.

З появою нових робочих місць завод може стати одним із найбільших роботодавців Костенца, зазначає видання.

«Це велика справа для міста», – наголосила віцемер Маргарита Мінчева.

Журналісти NYT також додають, що снарядний завод у місті Сопот перейшов на 6-денний робочий тиждень, щоб задовольняти потреби української армії в боєприпасах.

🔻 20 січня німецька газета Welt опублікувала розслідування про те, що навесні 2022 року Болгарія таємно постачала Україні боєприпаси та змогла забезпечити до третини потреб ЗСУ на початковому етапі війни з Росією.