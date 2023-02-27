У березні Туреччина проведе переговори зі Швецією та Фінляндією щодо вступу до НАТО

Розширення НАТО

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції в Анкарі. При цьому він дав зрозуміти, що Туреччина більш схильна погодити вступ до Альянсу Фінляндії.

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«Зустріч відбудеться 9 березня», – зауважив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на пресконференції.

При цьому він зазначив, що Анкара виступає за роздільний вступ північноєвропейських держав до Альянсу.

«Ми можемо розділити процес вступу Швеції та Фінляндії», – відзначив він.

Заявки на вступ до НАТО мають ратифікувати всі члени Альянсу. Але влада Туреччини була обурена січневими протестами зі спаленням Корану біля її посольства в Стокгольмі. Після цього президент країни Реджеп Ердоган попередив Швецію, що не підтримає її заявку на приєднання до оборонного блоку.

На попередніх двох раундах переговорів обговорювався список турецьких вимог, які включають видворення зі Швеції десятків людей, переважно курдів, яких у Туреччині звинувачують у тероризмі.

31 січня глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара не ратифікуватиме протокол щодо членства Швеції у НАТО, якщо Стокгольм не виконуватиме взяті на себе зобов’язання, зокрема щодо боротьби із тероризмом.

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