Гарна новина: у ПС ЗСУ прокоментували інцидент із російським літаком у Білорусі

Інцидент в Білорусі

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зауважив також, що довіряє інформації про те, що операцію здійснили білоруські партизани за допомогою безпілотників.

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Ймовірне пошкодження літака А-50 вибухами є гарною новиною для українських військових, зазначив Юрій Ігнат. Адже цей літак визначає, де знаходиться українська ППО та авіація і супроводжує атаки РФ.

«Для Повітряних сил України – це гарна новина. Цей літак – постійно в повітрі, розвідує нашу територію, проводить радіолокаційну розвідку, сканує, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місце перебування, відстежує зліт і посадку та напрямки руху нашої авіації, супроводжує атаки крилатими ракетами», – сказав Ігнат.

Також в ефірі речник Повітряних сил заявив, що довіряє інформації щодо причетності до інциденту білоруських партизанів.

«Я довіряю, в мене є свої джерела інформації, але я не можу про них вам зараз сказати», — сказав Ігнат.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак А-50.

За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджені передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

Сьогодні Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, отримані за допомогою сервісу Planet, де зафіксовано російський літак А-50 на авіабазі в Мачулищах перед нібито підривом. Також білоруська служба видання отримала координати місця перебування на аеродромі російського військового літака.

На супутниковому знімку також видно ймовірне розташування російських винищувачів МіГ-31К.

Супутниковий знімок літака А-50 © Радіо Свобода, Planet

Також керівник ByPol розповів білоруській службі Радіо Свобода деталі ймовірного підриву російського літака в Мачулищах. Він зазначив, що підготовка акції займає 3-4 місяці. Підтвердив, що це була атака безпілотниками. І попередив владу, що може бути продовження.