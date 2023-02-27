Гарна новина: у ПС ЗСУ прокоментували інцидент із російським літаком у Білорусі

Вибухи на аеродромі у Білорусі

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зауважив також, що довіряє інформації про те, що операцію здійснили білоруські партизани за допомогою безпілотників.

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Ймовірне пошкодження літака А-50 вибухами є гарною новиною для українських військових, зазначив Юрій Ігнат. Адже цей літак визначає, де знаходиться українська ППО та авіація і супроводжує атаки РФ.

«Для Повітряних сил України – це гарна новина. Цей літак – постійно в повітрі, розвідує нашу територію, проводить радіолокаційну розвідку, сканує, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місце перебування, відстежує зліт і посадку та напрямки руху нашої авіації, супроводжує атаки крилатими ракетами», – сказав Ігнат.

Також в ефірі речник Повітряних сил заявив, що довіряє інформації щодо причетності до інциденту білоруських партизанів.

«Я довіряю, в мене є свої джерела інформації, але я не можу про них вам зараз сказати», — сказав Ігнат.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська.