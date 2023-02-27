Голова правління «Укрзалізниці» Камишін йде у відставку

Зміни в Укрзалізниці

Згідно з його заявою, він тепер очолить офіс з євроінтеграції УЗ в Європі.

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Про це Олександр Камишін повідомив на своєму телеграм-каналі.

«За спільним рішенням з віце-прем'єром Кубраковим, очолю офіс з європейської інтеграції «Укрзалізиці» в Європі», — зазначив Камишін.

Олександр Камишін обіймав посаду голови правління АТ «Укрзалізниця» з 1 квітня 2022 року. До того з серпня 2021 року виконував обов’язки голови правління АТ. До того, як очолив «Укрзалізницю», був менеджером у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Камишіну 38 років. Киянин, закінчив столичний політехнічний Нацуніверситет імені Ігоря Сікорського.