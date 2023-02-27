Грузія дозволила українцям перебувати на території країни без віз протягом двох років
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Уряд Грузії скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати на території країни, повідомляє Грузия Online.
«Згідно з поправками, опублікованими в законодавчому віснику, які набрали чинності одразу після публікації, громадяни України тепер мають право в'їжджати в Грузію без візи та перебувати в країні протягом повного дворічного терміну», — зазначили у виданні.
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🔻 24 січня глава посольства України у Тбілісі Андрій Касьянов заявив, що він не виключає можливості евакуації українських громадян, якщо їм загрожуватиме небезпека після відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та РФ.