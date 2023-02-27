Загроза нацбезпеці: з Молдови вислали двох іноземців, яких підозрюють у підривній діяльності

НЕБЕЗПЕКА МОЛДОВІ

З Молдови вислали двох іноземців, яких підозрюють у підривній діяльності, 27 лютого 2023 року.

Чоловіки під час перебування на території Молдови проводили інформаційно-підривні дії та обстежували місця поблизу державних установ та об’єктів критичної інфраструктури, повідомляє Служба інформації та безпеки Молдови (SIS).

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У SIS зазначають, що вислані з Молдови іноземці були пов’язані з певними диверсійними центрами за межами країни.

«Вони були навчені діям зі збору даних та інформації для реалізації плану дестабілізації внутрішньої ситуації в країні з провокуванням насильницької зміни конституційного ладу Республіки Молдова. Крім того, було встановлено, що іноземні громадяни, замасковані просто туристами, координувалися з тіні групою осіб, пов’язаних із змовницькою мережею закордонних експертів з політичних технологій та соціальної інженерії», — йдеться у повідомлені.

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Також підозрювані брали активну участь у моніторингу та документуванні суспільно-політичних процесів у країні та акцій протесту, організованих у столиці окремими політичними силами.

«Служба розвідки та безпеки Генеральної інспекції з питань міграції застосувала запобіжний захід оголошення іноземних громадян небажаними особами строком на 10 років із видаленням з території Молдови», — додали у SIS.

🔻 23 лютого у Молдові виявили громадян, завербованих іноземцями, які готували держпереворот.

🔻13 лютого президентка Молдови розкрила деталі плану РФ, переданого Україною. Він передбачав диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників.

🔻 9 лютого президент України Володимир Зеленській на спеціальному засіданні Європейської Ради повідомив, що у нещодавній розмові з президенткою Молдови Маєю Санду він проінформував її про план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. За інформацією, яку перехопила українська розвідка росіяни збирались зруйнувати демократичний порядок Молдови та захопити владу. У Службі розвідки та безпеки Молдови підтвердили інформацію, передану Зеленським.

🔻19 січня президентка Молдови Мая Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.