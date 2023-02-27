За добу РФ завдала 8 ракетних та 28 авіаударів, 12 з них — іранськими БПлА типу «Шахед-136»

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Також військові РФ здійснили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама Читати продовження

Військові РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

► Читайте також: Перед Путіним стоїть проблема поповнення резервів для війни — ISW

«За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області», — йдеться у зведені.

Також РФ продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. «Росіяни знову обстріляли з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ», — повідомили у Генштабі.

Армія РФ продовжує зазнавати втрат і використовує місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях для надання меддопомоги російським військовослужбовцям.

«В населеному пункті Каланчак, на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни», — зазначили у Генштабі.

► Читайте також: Росія намагається змінити тактику ракетних обстрілів — українська розвідка

Авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. Також, українські воїни за поточну добу знищили 9 з 12 іранських ударних БПлА типу «Шахед-136» та 1 - типу «Zala».

Також українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили росіян та одну позицію протиповітряної оборони.

🔻 У ніч проти 27 лютого росіяни завдали двох ракетних ударів по Мирнограду. Упродовж минулої доби Росія 97 разів атакувала населені пункти Херсонської області. У Вовчанську Харківської області один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю, 73-річний чоловік зазнав поранень.

🔻 У ніч проти 27 лютого росіяни використали БПЛА для масованої атаки на Хмельницький. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень. По Запоріжжю Росія застосувала ракети С-300. Нічна повітряна тривога в столиці тривала 5 з половиною годин.