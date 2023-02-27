Мир може бути стійким, лише якщо Путін зазнає поразки – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що поточні переговори з російським президентом призведуть лише до повторного конфлікту.

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«Після століть російської агресії ми хочемо безпеки. Ми знаємо, що ми не можемо сподіватися на безпеку без справедливого та тривалого миру в Україні. Все просто: мир означає повагу до кордонів», – написав він у твітері.

За словами глави МЗС, перемога українців є єдиною гарантією міцного миру. Путін надто багато інвестував у свій хрестовий похід проти Заходу, додав міністр.

«Він (Путін – ред.) не може повернутися назад. Він вважає наші жертви серед мирних слабкістю і використовує їх проти нас. Він має бути в суді, а не у владі», – наголосив Ландсбергіс.

Очільник відомства зазначив, що «українці неодноразово демонстрували, що вони можуть відновити територіальну цілісність за наявності необхідної зброї та підготовки».

«Наша підтримка може бути вирішальною. М'яч на нашому полі. Україна може перемогти», – підкреслив Габріелюс Ландсбергіс.

We all want peace in Ukraine, but a lasting peace cannot be based on myths. Here are the myths that must be discarded before we can talk about achieving sustainable peace: 🧵 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) February 26, 2023

🔻 26 лютого аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Україну хочуть схилити до невигідних переговорів з Росією, пропонуючи договір із НАТО.