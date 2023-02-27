Мільярдер Екман пожертвує $3,25 млн на автомобілі швидкої допомоги для України – Reuters

пожертвування мільярдера-інвестора

Пожертвування Білла Екмана покриє придбання 15 спеціально обладнаних автомобілів швидкої допомоги Toyota 4x4 Land Cruiser і витрати на їхню експлуатацію на передовій.

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Про це повідомляє агентство Reuters з покликанням на інвестора Вітні Тілсон.

Тілсон очолює зусилля з закупівлі автомобілів швидкої допомоги для України, якими керуватиме група гуманітарної допомоги MOAS (Migrant Offshore Aid Station), що базується на Мальті.

Інвестор повідомив про пожертвування Екмана в електронному листі на адресу друзів і професійних контактів. Цей лист переглянули журналісти Reuters.

Land Cruiser коштує приблизно 116 000 доларів за одиницю і має подовжений дах, що дає змогу медичному персоналу стояти під час лікування пацієнтів.

За даними Forbes, статки Екман, чий прадід емігрував до США з України, оцінюється в 3,5 мільярда доларів.

🔻 18 жовтня глава та засновник хедж-фонду Pershing Square Capital, мільярдер та філантроп Білл Екман заявив про однозначну підтримку України у розпочатій Росією війні.