Міністр фінансів США Джанет Єллен у Києві підтвердила новий транш для українського бюджету

Високий візит

До вересня США нададуть Україні понад 10 млрд доларів бюджетної підтримки. Окрім цього, Сполучені Штати виділять 1,5 млрд доларів на швидке відновлення, і ще 1,1 млрд доларів — на енергетичний сектор України та Молдови, написав у телеграмі за результатами візиту прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Про візит міністра фінансів заздалегідь не повідомляли. Незадовго до її прибуття у місті оголосили повітряну тривогу. Єллен зустрілася з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і із президентом України Володимиром Зеленським.

«Важлива зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. США міцно підтримують нас з перших днів цієї війни не лише зброєю, але й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це. Дякую за системні кроки з нарощування санкційного тиску проти держави-агресора», — написав Володимир Зеленський за результатами візиту глави мінфіну США у телеграмі.

Також президент України зауважив, що наразі необхідне подальше посилення санкцій, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну.

Під час візиту міністр фінансів оглянула розбитий російський танк, поклала квіти до меморіалу загиблим захисникам України та відвідала школу №168 у Києві.

«Америка буде з Україною стільки, скільки буде потрібно», — заявила Джанет Єллен на спільній з Денисом Шмигалем пресконференції.

Єллен оголосила, що найближчим часом буде перераховано черговий транш Україні від США, після чого загальна сума допомоги Вашингтона Києву перевищить $14 млрд.

Серед інших важливих тем зустрічі з главою Мінфіну прем’єр-міністр України відзначив конфіскацію заморожених російських активів, страхування воєнних ризиків.

20 лютого президент США відвідав Київ: Зеленський та Байден обговорили під час візиту фронт, енергетику, майбутню Генасамблею ООН.