На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою в 3,3 бала

Землетрус на Закарпатті

Зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь на Закарпатті, 27 лютого 2023 року.

Землетрус стався о 03:15:39 за київським часом в районі селища Велика Добронь, на глибині 2 км, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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«За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних, землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма», — йдеться у повідомлені.

🔻 27 лютого у Туреччині знову стався землетрус, є загиблий та десятки поранених.

🔻 25 лютого повідомлялося, що кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до понад 44 тисяч людей.

🔻 20 лютого ввечері в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі повідомили, що на півдні Туреччини стався новий землетрус.

🔻 14 лютого у Румунії знову зафіксували землетрус, магнітудою вже 5,7 бала.

🔻 13 лютого у Румунії зафіксували землетрус магнітудою в 5,3 бала.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.

🔻 3 січня у районі міста Іршава стався землетрус магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера), який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття.