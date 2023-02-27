На порядку денному — злочини проти України: у Женеві стартувала сесія ООН з прав людини

Сесія ООН з прав людини

У сесії беруть участь представники 47 країн. Серед учасників — і глава МЗС Франції Катрін Колонна. Також у Женеві сьогодні пройде захід, організованій Україною та присвячений порушенням міжнародного гуманітарного права, вчиненим в ході війни Росії проти України.

Реклама Читати продовження

У фокусі уваги 52-ї сесії ООН з прав людини — криза міжнародного гуманітарного права по всьому світу та річниця вторгнення Росії в Україну.

«Ми хочемо, щоб ця сесія показала, як показала Генеральна Асамблея ООН [...], що світ стоїть пліч-о-пліч з Україною», — заявив постійний представник Британії в ООН Менлі напередодні відкриття сесії.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна візьме участь як у сесії ради з прав людини, так і у заході, організованому Україною та присвяченому порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчиненим в ході війни Росії проти України. Про це йдеться у повідомленні МЗС країни.

Катрін Колонна знову оголосить рішуче засудження Францією агресії РФ проти України та підкреслить її жахливі наслідки для цивільного населення, міжнародної безпеки та стабільності. Вона нагадає про солідарність Франції з українським народом, йдеться у повідомленні.

Глава МЗС планує зустріч з Верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком, йдеться у повідомленні.

Катрін Колонна також очолить робочу вечерю з питань гуманітарного реагування, в якій візьмуть участь Верховний уповноважений з питань біженців Філіппо Гранді, генеральний директор Міжнародної організації з міграції Антоніу Віторіну та президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич, повідомляють у МЗС.

🔻 24 лютого на сесії Радбезу ООН Генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш під час виступу заявив, що вторгнення РФ в Україну є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права

🔻 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України. «За» — 141 голос, «проти» — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). Ще 32 країни утримались, з-поміж них: Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.