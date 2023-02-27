Німеччина передала Києву нову військову допомогу

підтримка союзників

Український прапор майорить на верхній частині та перед будівлею німецького парламенту, 24 лютого 2023 року

У пакет увійшли 6 мостоукладальних танків Beaver, 20 000 аптечок, 8 вантажівок Zetros і 10 зимових маскувальних сіток.

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Про це йдеться на сайті уряду країни.

Берлін також планує згодом передати 300 тисяч снарядів для зенітних самохідних установок «Гепард», 32 одиниці яких Україна вже отримала від Бундестагу.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від розповсюдження деталей щодо способу та дати транспортування озброєння до моменту передачі.

🔻 14 лютого Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок «Гепард», які країна поставила Києву.

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».

🔻 8 лютого влада Німеччини повідомила, що в Україну поставили 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів, 5 автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, 6 вантажівок із гаковою системою завантаження, 6 мобільних антенних систем, 10 контейнерів.

🔻 3 лютого стало відомо, що Уряд Німеччини дозволив поставку танки «Леопард 1» в Україну із промислових запасів. Також чиновники розпочали переговори щодо викупу 15 танків «Гепард» у Катару для відправлення Києву.