Німеччина передасть Україні 18 «Леопардів 2A6» до кінця березня

допомога союзників

Наразі українські військові проходять навчання на бойових машинах піхоти «Мардер», танках «Леопард 2» та системі ППО «Петріот».

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Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у колонці для «Європейської правди».

За її словами, федеральний уряд виділив 2,2 млрд євро на фінансування ініціативи з підвищення дієздатності в 2023 році. Ці кошти мають піти переважно на підтримку Києва.

«Пріоритетом є навчання військових, адже воно забезпечує максимально ефективне використання сучасної зброї та рятує життя. Це також боєприпаси, технічне обслуговування, ланцюги постачання й логістика, ефективність яких визначає витрати основного ресурсу під час боротьби України з агресором – часу», – зауважила посол Фельдгузен.

Також вона підкреслила, що Берлін разом з Великою Британією є найбільшими постачальниками зброї для України після США.

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🔻 27 лютого глава канцелярії польського прем’єр-міністра Міхал Дворчик заявив, що Польща відправить Україні наступну партію «Леопардів» упродовж кількох тижнів.

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».