Нічна атака РФ: українська ППО знищила 11 з 14 «Шахедів»

росія атакує мирне населення

У ніч проти 27 лютого росіяни використали БПЛА для масованої атаки на Хмельницький. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень. По Запоріжжю Росія застосувала ракети С-300. Нічна повітряна тривога в столиці тривала 5 з половиною годин.

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Запоріжжя

Росія застосувала ракети С-300 по Запоріжжю. Постраждав один з об'єктів інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Минулось без жертв. Один із запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду, зазначають в адміністрації.

Хмельницький

Оновлення станом на 10:43: Кількість загиблих унаслідок нічної атаки в Хмельницькому зросла до двох

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

«Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя-рятувальника», – написав очільник ОВА в телеграмі.

У ніч проти 27 лютого росіяни використали БПЛА для масованої атаки на Хмельницьку громаду.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Унаслідок нічної атаки загинув рятівник ДСНС під час виконання службового обов’язку, четверо людей зазнали поранень. Пошкоджена низка будівель. Станом на 7:12 ранку триває гасіння пожеж, йдеться в повідомленні.

Київська область

Уночі в повітряному просторі навколо Києва збиті 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, росіяни застосували баражуючі боєприпаси «Shahed».

Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Атака безпілотників фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Нічна повітряна тривога в столиці тривала 5 з половиною годин. Як зазначають в повідомленні, росіяни використовують дану тактику для виснаження української ППО.

За попередніми даними минулося без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури.

🔻 25 лютого росіяни завдали 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Зафіксовані 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

🔻 24 лютого внаслідок обстрілів Херсона згорів дитячий садок.

🔻 23 лютого військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині.

🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень.