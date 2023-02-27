Обговорять війну РФ проти України: глави МЗС G20 зустрінуться цього тижня

Зустріч G20

Також однією з головних тем стане зростання напруженості між США та Китаєм, повідомляє Reuters.

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Зустріч міністрів закордонних справ G20 відбудеться 1-2 березня в Нью-Делі, зазначає видання. Загалом у заході візьмуть участь представники 40 країн, у тому числі запрошені Індією держави, які не входять до G20, та різні організації.

У Нью-Делі приїдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі. Китай, як очікується, направить свого міністра закордонних справ Цінь Гана, пише видання. Також присутнім буде і глава МЗС РФ Сергій Лавров.

На полях G20 запланована зустріч міністрів закордонних справ США, Індії, Австралії та Японії.

Уряд прем'єр-міністра Індії хоче зосередити увагу під час зустрічі на змінах клімату та зростанні заборгованості країн, що розвиваються, заявив представник міністерства закордонних справ країни, який говорив на умовах анонімності.

Індія не хоче, щоб Україна домінувала на заході, але це буде головним пунктом порядку денного, зазначив чиновник. Водночас він додав, що Нью-Делі має намір «підвищувати роль глобального Півдня і порушувати питання, що стосуються регіону».

Під час зустрічі також обговорять і зростання напруженості між Вашингтоном та Пекіном, зокрема, й через війну Росії проти України.

Зустріч Великої двадцятки в Індії відбудеться невдовзі після попередньої наради у Бангалорі, під час якої міністри фінансів G20 не змогли погодити спільну заяву про засудження Росії за війну в Україні, зазначає Reuters.

Китай разом з Росією відмовився підписати підсумкову заяву міністрів фінансів у Бангалорі, нагадують у публікації.

🔻 26 лютого стало відомо, що зустріч G20 завершилася без підписання підсумкової декларації через агресію РФ проти України.

🔻15-16 листопада 2022 року на індонезійському острові Балі відбувся Саміт G-20. Очільники країн Великої двадцятки обговорили війну в Україні та ситуацію у світі.