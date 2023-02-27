ОК «Південь»: РФ вдвічі збільшила корабельне угруповання в Чорному морі
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Наразі вже 12 російських кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега, повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
Серед них вже два підводних ракетоносії із 4 «Калібрами».
Також у Чорному морі наразі перебувають три великих десантних кораблі РФ.
«Загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій», — зазначив Назаров.
🔻 27 лютого Росія вивела в Чорне море підводний човен з ракетами «Калібр».
🔻 26 лютого стало відомо, що росіяни прибрали ракетоносці з Чорного моря, які вони вивели за день до цього.
🔻 Того ж дня в Повітряних силах ЗСУ заявили, що армія РФ може завдати нового ракетного удару, не прив’язуючи обстріл до особливих дат.