Перед Путіним стоїть проблема поповнення резервів для війни — ISW

Перспективи РФ

Для поповнення армії російській владі, можливо, доведеться розглянути питання про розширення строкової служби, зазначають аналітики.

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Після кількох призовів до російського війська може з’ясуватися, що кількість резервістів у РФ не є безкінечною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

«Путін може зіткнутися з іншою дилемою після чергової хвилі або двох призовів до армії, оскільки кількість резервістів, придатних для участі у бойових діях на фронті, є обмеженою», — пишуть аналітики.

Минулого року втрати на фронті поповнювали за рахунок так званої «часткової мобілізації».

Наразі для поповнення втрат росіян на фронті Путіну, можливо, доведеться розглянути питання про розширення строкової служби, залучаючи все більше молодих російських чоловіків проти їхньої волі до військової служби, йдеться у звіті.

Хоча демографічні показники в країні не сприяють такому підходу.

За підрахунками ISW, щороку в Росії 18-річного віку досягають 800 тисяч молодих людей. На строкову ж службу беруть 260 тисяч росіян.

Розширення призову більше цього показника призведе до того, шо до армії набиратимуть фізично непридатних до служби юнаків, йдеться у зведенні. Внаслідок цього також зменшиться кількість росіян, задіяних в економіці країни, яку Путін намагається перевести на військові рейки, зауважують аналітики.

🔻 26 лютого ISW повідомляв, що Україну хочуть схилити до невигідних переговорів з Росією, пропонуючи договір із НАТО.

🔻 25 лютого аналітики Інституту писали, що Путін не коментував річницю вторгнення в Україну через відсутність успіхів.