Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації  БМП М2 «Бредлі»

Військові навчання

Українські військовослужбовці навчалися користуватися американськими бойовими машинами піхоти на базі США в Німеччині, повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

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«"Бредлі" – доволі потужні машини, які створювалася з урахуванням протидії у боях радянській техніці», — зазначив Павлюк в Telegram.

М2 «Бредлі» озброєна 25=мм автоматичною гарматою М242 та двома пусковими установками BGM-71 TOW. Її максимальна швидкість: 6 км/год на шосе, 40 км/год на бездоріжжі та 7,2 км/год на плаву. БМП може подолати стіну заввишки 0.91 м чи рів завширшки 2,54 м.

Ціна однієї М2 «Бредлі» — $3,2 млн.

БМП «Бредлі» пробиває поширений російський танк Т-72. Під час війни в Іраку вони знищили більше танків, ніж «Абрамс». Його броня здатна стримувати російські БМП та БТР, пишуть у UA WAR Infographics .

🔻 31 січня командування США відправили Києву першу партію з понад 60 «Бредлі».

🔻 13 січня в Пентагоні повідомили, що українські військовослужбовці розпочнуть навчання на БМП М2 «Бредлі» вже наступного тижня. додавши, що навчання триватиме кілька тижнів.