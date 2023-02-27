Польща відправить Україні наступну партію «Леопардів» упродовж кількох тижнів

Про це заявив глава канцелярії польського прем’єр-міністра Міхал Дворчик агентству PAP.

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На питання журналістів, коли Варшава зможе передати 10 обіцяних танків «Леопард 2А4», високопосадовець відповів: «Незабаром. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання... Це перспектива на кілька тижнів».

Також незабаром в Київ прибудуть танки PT-91. За словами Дворчика, передача їх разом з Т-72 є питанням тижнів, «якщо не раніше».

«Вони практично в процесі передачі, тому скоро будуть в Україні», – підкреслив глава канцелярії.

🔻 24 лютого Польща передала Україні перші чотири танки «Леопард 2».

🔻 22 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю журналістам CNN, що польські танки «Леопард 2» готові до відправки в Київ.

🔻 13 лютого стало відомо, що 105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2» у Польщі.