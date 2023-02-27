Росія вивела в Чорне море підводний човен з ракетами «Калібр»

Загроза російських обстрілів

Також у Чорному морі перебувають ще 5 бойових кораблів РФ, повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

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На озброєнні підводного човна 4 «Калібри».

Російські кораблі тримаються якомога далі від українського берега, зауважив речник оперативного командування «Південь».

При цьому, згідно з дописом військового, корабельне угруповання здійснює повітряну розвідку та аналіз польотів українських літаків.

Крім того, кораблі росіян провели аналіз попередніх атак із застосуванням безпілотників: це свідчить про високу ймовірність ракетного обстрілу України, зазначив Владислав Назаров.

🔻 26 лютого стало відомо, що росіяни прибрали ракетоносці з Чорного моря, які вони вивели за день до цього.

🔻 Того ж дня в Повітряних силах ЗСУ заявили, що армія РФ може завдати нового ракетного удару, не прив’язуючи обстріл до особливих дат.