Росія допомагає Ірану розвивати ракетну програму в обмін на озброєння для війни — директор ЦРУ

Союз РФ та Ірану

Тегеран вже надав Москві сотні ударних безпілотників, а також боєприпаси для артилерії та танків, які використовують у війні проти України, зазначив Вільям Бернс в інтерв’ю CBS.

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Союз між Росією та Іраном, за його оцінками, швидко розвивається і поступово рухається у «дуже небезпечному» напрямку, розповів Бернс в інтерв'ю.

«Ми знаємо, що іранці вже надали ЗС РФ сотні ударних безпілотників. Їх використовують для невибіркових атак проти українських громадян. Іранці надали армії РФ боєприпаси для артилерії та танків», — поінформував Бернс.

Крім допомоги з розвитком ракетної програми російське командування розглядає також можливість надання Ірану винищувачів за продовження військової допомоги. Це створює ризики і для партнерів на Близькому Сході, зазначив директор ЦРУ.

Сьогодні іранці вперше показали льотні випробування безпілотника Shahed-149 (Gaza). На вигляд він нагадує американські дрони Predator і Reaper.

🔻 25 лютого у Білому домі заявили, що Тегеран постачав Москві артилерійські й танкові снаряди, а Кремль може «розплатитися» за боєприпаси винищувачами.