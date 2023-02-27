Росія намагається змінити тактику ракетних обстрілів — українська розвідка

Інформація розвідки

Високоточних ракет у РФ не вистачає, тому вони вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації, зауважив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для «РБК-Україна».

Реклама Читати продовження

За даними ГУР та Міноборони, у Москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах — «Калібр», Х-101, Х-555. Обсяги виробництва не встигають за тою динамікою, з якою Росія витрачала їх до середини лютого.

Така ж ситуація у РФ і з загальним ракетним потенціалом, наголосив представник ГУР. Ракет у РФ ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють, зазначив Андрій Черняк.

«За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження», — пояснив представник ГУР.

Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації, заявив Андрій Черняк. Але нова тактика обстрілів не допоможе росіянам просунутися, впевнений розвідник. Адже українська ППО щодня посилюється.

«А з урахуванням того, що повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше», — наголосив представник ГУР.

Також в коментарі Андрій Черняк зазначив, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України, а також і паливно-енергетичний сектор.

🔻 19 лютого українська розвідка повідомляла, що Росія заховала свою авіацію від ударів ЗСУ.

🔻 18 лютого українська розвідка повідомляла, що найближчі три тижні загрози вторгнення з боку Білорусі немає.